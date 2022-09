Tobias Schulze (rechts) und die SG müssen sich in Lehre ihren Saison-Fehlstart korrigieren.

Handball-Landesliga SG Zweidorf/Bortfeld will in Lehre erstmals punkten

Vor teils kniffligen Auswärtsaufgaben stehen die drei Peiner Kreisvertreter in den Handball-Landesligen der Männer. Vor allem die fehlgestartete SG Zweidorf/Bortfeld muss allmählich die Trendwende einleiten. Nur in der Außenseiterrolle befindet sich die Verbandsliga-Reserve des MTV Groß Lafferde, die in Katlenburg bei Aufstiegsanwärter HSG Rhumetal antritt.

MTV Groß Lafferde II will sich bei der HSG nicht verstecken

Landesliga Süd

HSG Rhumetal – MTV Groß Lafferde II (So., 17 Uhr). „Rhumetal ist für mich Aufstiegsfavorit Nummer 1“, sagt Lafferdes Coach Michael Nechanitzky. „Die Mannschaft hat sich massiv verstärkt und will hoch in die Verbandsliga.“ Für die Lafferder war ihr jüngster 25:24-Sieg gegen den Northeimer HC II mit Blick auf die anstehenden Partien gegen die Topteams Rhumetal und Söhre II Gold wert, so Nechanitzky. „Hätten wir nicht gewonnen, hätte uns im Worst-Case-Szenario ein Start mit 0:8 Punkten gedroht.“

Verstecken werde sich seine Mannschaft in Katlenburg, dort absolviert die HSG ihre Heimspiele, indes nicht, betont Nechanitzky. „Keiner erwartet einen Sieg von uns. Aber wir werden auch nicht in Ehrfurcht erstarren, die weite Tour ist für uns keine Kaffeefahrt.“ Gewöhnungsbedürftig für die Lafferder dürfte sein, dass in Katlenburg mit Haftmittel gespielt werden darf. Das Wurf- und Passverhalten ändert sich.

Bei der SG Zweidorf/Bortfled müssen die Abschlüsse besser sein

Landesliga Ost

VfL Lehre – SG Zweidorf/Bortfeld (Sa., 17 Uhr). Es wird Zeit für die SG Zweidorf/Bortfeld. Nach dem schweren Auftaktprogramm mit zwei ernüchternden Niederlagen stehen die Drachen schon mit dem Rücken zur Wand. Vielleicht ist dafür das Gastspiel beim VfL Lehre genau der richtige Umschaltpunkt. Beide Vergleiche entschieden die Drachen in der Vorsaison für sich, in Lehre drehte die SG das 22:25 in den letzten zehn Minuten dank starker Verteidigung zum 27:25.

„Wir müssen uns im Vergleich zu Wittingen und Uelzen, die uns unsere Grenzen aufzeigten, im Angriff erheblich verbessern und im Abschluss präziser sein“, fordert SG-Leiter Sigurt Grobe. Mehr Kreativität und Cleverness sei dafür nötig. Aber auch hinten müssen die Drachen sicher stehen. Mit Gerrit Schade hat Lehre den Führenden der Torschützenliste in den eigenen Reihen, wobei die Offensivlast beim VfL auf viele Schultern verteilt ist. „Wir erwarten sechzig Minuten emotionalen Kampf, denn auch Lehre will schnell Punkte für den Klassenerhalt sammeln“, stellt Grobe seine Mannschaft auf ein schweres Match ein.

MTV Braunschweig III – HSG Nord Edemissen/Uetze (Sa., 17 Uhr). Nach ihrem im Endspurt erzielten 37:32-Auftaktsieg gegen den VfL Lehre reist die HSG zu der mit zwei Niederlagen in die Saison gestartete Braunschweiger Drittvertretung, die an den ersten beiden Spieltagen jeweils mit einem Mini-Aufgebot angetreten ist.

