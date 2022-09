Heimspiele der Vallstedt Vechelde Vikings im Live-Stream

Vechelde. Die Volleyballer erwarten zum Auftakt die GfL Hannover. Wer es nicht in die Halle schafft, kann das Spiel am Bildschirm verfolgen.

Wenn die Regionalliga-Volleyballer der Vallstedt Vechelde Vikings am Samstagabend ab 20 Uhr die GfL Hannover in der Vechelder Sporthalle II an der Berliner Straße zum ersten Heimspiel zu Gast haben, ist eines gewiss: ein spektakuläres Live-Erlebnis für jeden Zuschauer. Und das nicht nur für diejenigen, die vor Ort sind.

Heimspiele der Vallstedt Vechelde Vikings sind etwas Besonderes

Heimspiele der Vikings sind schon seit GW Vallstedt-Zeiten etwas Besonderes. Natürlich sorgt in erster Linie die Mannschaft für die Highlights auf dem Feld. Aber auch drumherum machen die Verantwortlichen einen Heimspieltag zu einem Erlebnis für die Besucher.

Da steht auf der Tribüne schon gern mal ein Saxophonist, um die Mannschaft und die Fans anzuheizen. Ein DJ für die musikalische Untermalung ist seit Jahren Standard – genauso wie das über die Kreisgrenzen hinaus bekannte Buffet. Dieses soll es nach den Corona-Einschränkungen in der vergangenen Saison nun wieder geben. „Wir fahren den Essensverkauf langsam wieder hoch“, berichtet Vikings-Abteilungsleiter Stefan Saltzmann.

Vikings live auf dem Bildschirm mit Experten-Kommentaren

Gleichzeitig haben die Verantwortlichen die Corona-Zeit außerdem genutzt, um den Fans, die es nicht in die Halle schaffen, den Live-Genuss ebenfalls zu ermöglichen. So wird es auch in diesem Jahr wieder einen Stream über die Plattform Twitch geben (www.twitch.tv/vvvikingsvolleyball). „Unser Ziel ist es natürlich, die Halle so voll wie möglich zu bekommen, aber für die, die es aus irgendwelchen Gründen nicht zu unseren Heimspielen schaffen, bieten wir die Live-Übertragung auf Twitch an“, sagt Saltzmann, der sich in erster Linie um den reibungslosen Ablauf des Streams kümmert. Auch zu Auswärtsspielen würde er gern einen Stream für die Fans anbieten, dies sei aber nicht immer zu gewährleisten. „Wir brauchen jemanden vor Ort in der jeweiligen Halle, der sich komplett um die Technik kümmert. Das klappt leider nicht immer“, so Saltzmann. Zu einzelnen Übertragungen werden die Vikings auch wieder Kommentatoren einladen. So haben in der Vergangenheit Spieler wie Chris-Nico Koch, Martin Tanger oder der heutige Teammanager Oliver Wendt ihre fachliche Expertise beigesteuert. Mit Lukas Everling war auch schon ein Redakteur dieser Zeitung als Co-Kommentator zu Gast.

