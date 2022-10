Teutonia Groß Lafferde feiert den ersten Saisonsieg!

Sie haben das Siegen also doch nicht verlernt! Im zehnten Anlauf feierten die Bezirksliga-Fußballer des SV Teutonia Groß Lafferde den ersten Sieg in dieser Saison. Das zuvor noch punktlose Schlusslicht setzte sich vor heimischer Kulisse mit 3:1 (1:1) gegen die FT Braunschweig II durch.

Nach dem 1:0 geben die Groß Lafferder die Zügel aus der Hand

Die Leistungen der Vorwochen machten der Mannschaft von Trainer Oliver Hilger Mut. Oft schnupperte sie am Punktgewinn und stand dann doch mit leeren Händen da. Doch im zehnten Saisonspiel feierten die Teutonen nun endlich den ersten Sieg.

Die Gastgeber fanden besser ins Spiel, Roman Tigranyan belohnte den guten Auftritt mit der 1:0-Führung (22.). „Danach haben wir die Zügel aber aus der Hand gegeben“, schilderte Groß Lafferdes Kapitän Tim Paul. Die Gäste aus Braunschweig wussten dies auszunutzen, Nico Müller sorgte noch vor der Pause für den Ausgleich. „Das 1:1 war das Resultat unserer Passivität“, meinte Paul.

Kapitän Paul sorgt mit einem Doppelpack für die Entscheidung für Groß Lafferde

Für hängende Köpfe sorgte der Ausgleich jedoch nicht, ganz im Gegenteil. „Nach der Pause hatten wir wieder eine bessere Körpersprache und waren in den Zweikämpfen auch wieder präsenter“, sagte Paul, der seine Mannschaft mit einem Doppelpack auf die Siegerstraße geschossen hatte (50., 60.). „Braunschweig hat danach auch nicht mehr wirklich gedrückt, da kam relativ wenig. Unser Sieg geht deshalb in Ordnung.“

Nach neun Niederlagen zum Saisonstart ist der 3:1-Erfolg Balsam für die Seele. In Euphorie verfallen die Groß Lafferder allerdings nicht. „Natürlich ist es ein schönes Gefühl, nach so einer langen Phase mal wieder gewonnen zu haben. Aber wir haben jetzt erst einen Sieg. Ungefähr 15 müssen noch folgen, um in der Liga zu bleiben“, so der SV-Kapitän.

Tore: 1:0 Tigranyan (22.), 1:1 Müller (39.), 2:1, 3:1 Paul (50., 60.).

