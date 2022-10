Neuzugang überzeugt: Vechelde/Lengede gewinnt

Lengede. Die SG setzt sich gegen Aufsteiger SV Harkenbleck II mit 7:1 durch. Besonders Luca Müller legt zum Auftakt starke Auftritte an den Tag.

Die SG Vechelde/Lengede ist nach ihrem Abstieg mit einem deutlichen Sieg in die Badminton-Oberliga gestartet. In der zumindest für ihre Punktspiele ungewohnten Umgebung der Lengeder Kreissporthalle gewann die SG mit 7:1 gegen den Aufsteiger SV Harkenbleck II. Mit Luca Müller wusste ein Neuzugang zu überzeugen.

Völlig reibungslos verlief der Start in diese Partie allerdings nicht. „Das war mitnichten ein Selbstläufer. Der Gegner war heiß auf das Spiel“, erklärte der Teamkapitän Henning Zanssen. Sowohl das 1. Herrendoppel als auch das Damendoppel mussten in den dritten Satz. „Wir durften wirklich keine Sekunde nachlassen“, betonte Zanssen.

Der „mentale Bruch“ bleibt aus – es folgt das Gegenteil

Letztlich setzten sich Lena Moses und Katja Kirn (21:19, 19:21, 21:10) sowie Luca Müller und Markus Müller (21:14, 19:21, 21:17) aber durch. „Das war wichtig, ansonsten hätte es auch einen mentalen Bruch geben können“, vermutete Zanssen – so trat das genaue Gegenteil ein. Bis zum Mixed gewann der Gastgeber sämtliche Spiele: Alexander Schlegel und Marius Meyer das zweite Herrendoppel und Letzterer auch sein Einzel. Markus und Luca Müller, sowie Lena Moses waren in dieser Disziplin in jeweils drei Sätzen siegreich.

Zu überzeugen wusste der junge Neuzugang Luca Müller, der seinen ersten Satz mit 21:3 mehr als deutlich gewann. „Der Gegner war sehr nervös, und Luca hat es echt stark heruntergespielt“, lobte Zanssen und fügte hinzu: „Ich bin froh, dass wir ihn geholt haben – er ist definitiv eine Verstärkung.“

Etwas mehr Arbeit hatte sein Namensvetter Markus Müller im Einzel gegen den erst 15-jährigen Felix Schütt. „Er hatte den gleichen Spielstil wie Markus, das war ein tolles Einzel“, freute sich Henning Zanssen. Der 20 Jahre ältere SG-Spieler zog das Tempo zum Ende hin noch einmal an und gewann souverän mit 2:0.

Den einzigen Punktverlust musste die SG im Mixed verkraften. „Sie hatten einfach keinen guten Tag“, sagte Zanssen über Alexander Schlegel und Stina Vrielmann.

