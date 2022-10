Zwei Ex-Trainerkollegen im Kreisliga-Verfolgerduell

Für den VfL Woltorf und den VfB Peine geht es am Mittwoch (19 Uhr) in der Fußball-Kreisliga um wichtige Punkte. Nach der zweiten Niederlage von RW Schwicheldt sind beide Teams dem Spitzenreiter dicht auf den Fersen. Ne­ben dieser Brisanz der Tabellensituation kommt es an der Seitenlinie zum Wiedersehen zweier alter Trainerkollegen, die sich bereits vor Jahren zu schätzen gelernt haben. Woltorfs Coach Nedin Cerimovic erklärt: „Ich hätte es mir nicht vorstellen können, unter jemand anderem der Co-Trainer zu sein. Bei ,Bünni’ Tosun war das anders.“

Kennengelernt hatten sich die beiden Coaches in der Jugendabteilung des VfB Peine, in der sie unterschiedliche Teams betreuten. „Aber es waren immer benachbarte Jahrgänge. Da haben wir schon gut zusammengearbeitet“, erklärt Cerimovic. Später hatte der heutige Woltorfer Trainer den A-Lizenzler

Bünyamin Tosun sogar noch als Spieler unter seinen Fittichen – erst beim VfB Peine und später beim SSV Plockhorst.

Beim VfL Woltorf geht’s in die richtige Richtung

Vor dem Ausbruch der Corona-Pandemie stieg Cerimovic dann für eineinhalb Jahre beim damaligen Bezirksligisten VfB Peine ein und unterstütze dessen Trainer Bünyamin Tosun. „Er war der Chef und wir haben uns gut ergänzt: ,Bünni’ ist fachlich sehr, sehr stark – da kann ich mir einiges abgucken. Ich komme eher über das Teambuilding“, berichtet Cerimovic. Genau das fällt seit seinem Amtsantritt im Sommer 2021 beim Kreisligisten VfL Woltorf auf.

Schon in den halben Staffeln der vergangenen Spielzeit machte seine Mannschaft mit 7 Siegen, 4 Remis und 3 Niederlagen eine gute Figur – in der neuen Saison verlor das Team bisher nur zwei von zehn Spielen und ist seit sieben Partien ungeschlagen. VfB-Trainer Bünyamin Tosun lobt die Arbeit seines früheren Co-Trainers: „Die Woltorfer sind eine echte Einheit. Sie haben einige gute Fußballer im Team, kommen aber eher über die Physis. Und: Man kann sie nicht müde spielen.“ Cerimovic komme es laut Tosun entgegen, dass er mit jungen Spielern arbeiten kann: „Er führt sie sehr gut – es wundert mich nicht, dass es in Woltorf derzeit gut läuft.“

Bei allen Lobeshymnen geht es an diesem Mittwoch wieder um drei wichtige Punkte, die der VfB Peine benötigt, um den direkten Wiederaufstieg in die Bezirksliga ins Visier zu nehmen. Bünyamin Tosun ist sich aber bewusst: „Das ist eines der schwierigsten Auswärtsspiele der Saison.“

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de