Tristan Wrede (am Ball) und der TSV Edemissen durften sich über den ersten Sieg freuen.

Basketball-Landesliga Edemissens Abwehr tütet Sieg in Bothfeld ein

Nun haben die Edemisser Basketballer auch auf dem Papier den ersten Saisonsieg eingefahren. Nachdem dem TSV der erste Erfolg in der Landesliga 2 aberkannt worden war, setzte sich die Mannschaft nun mit 73:54 (21:17, 15:8, 11:18, 26:9) gegen den TuS Bothfeld II durch. „Der beste Angriff ist die Defense“, nannte Coach Flamur Daqi das Erfolgsrezept.

Für die Edemisser war es das erste Auswärtsspiel seit ihrem Wechsel in die Staffel 2 mit den vielen Hannoveraner Teams. „Wir kennen unsere Gegner nicht, die Hallen und die Körbe auch nicht“, erklärt Daqi. Dennoch fand sein Team gut in dieses Spiel und entschied das erste Viertel für sich. Bis zur Pause erhöhten die Gäste den Vorsprung auf elf Punkte. Dabei überzeugte der TSV vor allem in der Abwehr.

„Wir hatten viele Steals“, freute sich Daqi, der den Gegner mit seinen Entscheidungen an der Seitenlinie mächtig durcheinandergebracht hat: „Wir haben immer wieder zwischen Zonen- und Mannverteidigung gewechselt.“ Weil die Edemisser in der Offensive „viele clevere Entscheidungen“ getroffen haben, lief es wie am Schnürchen.

Hektik macht die Partie noch mal spannend

Die Bothfelder gaben sich nach der Pause allerdings noch nicht auf. „Sie waren alle sehr jung und athletisch – sie sind gerannt, gerannt und gerannt“, berichtete Coach Flamur Daqi lachend. Und weil ein TuS-Spieler im dritten Viertel von außerhalb des Kreises besonders treffsicher war, wurde es noch einmal knapp – plötzlich lagen die Edemisser nur noch mit vier Punkten vorne.

„Wir waren zu hektisch“, monierte Daqi, der das Personal auf dem Feld austauschte. So übernahmen die Gäste wieder die Kontrolle und fuhren den Sieg ein. Daqi lobte Christopher Stannek, der nach einem Positionswechsel im Vergleich zur Vorwoche als Point Guard 16 Zähler beisteuerte.

TSV Edemissen: Pape 20 Punkte/2 Dreier, Mokrys 17/1, C. Stannek 16/4, Wrede 8/1, Schmidt 7, K. Stannek 3, Tiryaki 2, Bruland.

lev

