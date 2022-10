3:0-Heimsieg erweckt Hoffungen in Groß Lafferde

Für die Bezirksliga-Fußballer des SV Teutonia Groß Lafferde kommt der 3:0 (1:0)-Heimsieg gegen den TSV Sickte wie eine große Erleichterung daher. Der Tabellenletzte bleibt damit in Schlagdistanz zum rettenden Ufer.

Besser hätte das Spiel sicherlich kaum starten können. Bereits nach sechs Minuten führten die Hausherren, was ihnen die nötige Sicherheit für den Rest des Spiels geben sollte. „Wir hatten im gesamten ersten Durchgang nahezu alles im Griff und haben Sickte überhaupt nicht ins Spiel kommen lassen“, sagte der Lafferder Vorsitzende Olaf Pickhardt, der den eigentlichen Trainer Oliver Hilger an der Seitenlinie vertrat. „Auf die langen Bälle der Sickter waren wir sehr gut eingestellt und haben alles wegverteidigt“, so Pickhardt. Einzig die mangelhafte Chancenverwertung hätten sich die Hausherren ankreiden können. Noch zwei, drei sehr gute Abschlusschancen kreierten sie vor dem Pausenpfiff – es blieb allerdings bei der knappen Führung.

Groß Lafferde verteidigt die Führung mit Kampf, Leidenschaft und Wille

Im zweiten Durchgang stellten die Gäste um und liefen die Lafferder nun früh an. Nach einigen Minuten erkannten die Teutonen dann, dass sich im Rücken der ersten Sickter Pressinglinie Räume ergaben. Diese bespielten die Groß Lafferder und kamen durch einen Konter zu ihrem zweiten Treffer des Tages. „Besonders in den ersten 10 Minuten des zweiten Durchgangs haben wir durch Leidenschaft, Kampfgeist und Wille das Gegentor verhindert“, analysierte Pickhardt. In der Schlussphase erhöhte Hendrik Zobjack verdient auf 3:0, was endgültig den Deckel auf dieses Spiel machte.

„Ich habe schon während der Lafferder Woche gesagt, dass ich an die Mannschaft glaube und fest davon überzeugt bin, dass wir die Klasse halten. Das war nun ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung“, freute sich Pickhardt. Am kommenden Sonntag (14.30 Uhr) ist die Teutonia im Kreisduell beim TSV Wendezelle zu Gast.

Tore: 1:0 Mougnol (6.), 2:0 Harms (64.), 3:0 Zobjack (86.).

