Clevere und reife Leistung lässt Vöhrum fünfmal jubeln

Arminia Vöhrum hat ein deutliches Ausrufezeichen gesetzt: Mit 5:0 (2:0) gewann das Team in der Fußball-Bezirksliga 2 gegen den TSV Wendezelle und kletterte damit auf den zwölften Tabellenplatz. Für die Gäste aus Wendeburg ist es damit die nächste Niederlage, die den Abstand zu den Spitzenteams größer werden lässt.

Zwei Elfmeter bringen Vöhrum in der ersten Halbzeit auf die Siegerstraße

„Wir haben wirklich grandiose erste 45 Minuten gespielt“, sagte Vöhrums Trainer Nils Könnecker. Seine Jungs ließen keine echte Wendezeller Torchance zu, selbst aber erspielten sie sich zahlreiche gute Möglichkeiten. Nach 29 Minuten foulte Niklas Plote den Vöhrumer Lukas Nensel und verursachte einen Strafstoß. Diesen schoss Marko Milicevic hart und platziert ins Eck – 1:0 für die Arminia!

Auf diesem knappen Ergebnis wollten sich die Hausherren aber keinesfalls ausruhen. Stattdessen waren sie drauf und dran nachzulegen. In der 43. Minute folgte dann das nächste Foul an Lukas Nensel im Strafraum. Dieses Mal war Wendezelles Schlussmann Torben Busack der Übeltäter. Niklas Schmerse verwandelte den Strafstoß. „Das war eine richtig starke erste Halbzeit“, fiel Könneckers Fazit äußerst positiv aus.

Vöhrum übersteht Wendezeller Sturmlauf zu Beginn der zweiten Halbzeit

Die ersten 15 Minuten im zweiten Durchgang waren dann ein Sturmlauf der Gäste, der offenbarte wie die Ansprache in der Kabine gewesen sein muss. Die Vöhrumer überstanden diese Phase ohne Gegentreffer und legten in der 66. Minute entscheidend nach. Mirko Warmbold brachte einen Freistoß in den Sechszehner und Schmerse traf erneut.

Vöhrum hatte aber immer noch nicht genug und war weiter um gute Offensivaktionen bemüht. Das 4:0 von Martin Ritter fiel auch nach einem Warmbold-Freistoß, Marko Milicevic erhöhte in der Nachspielzeit nach einem langen Ball auf 5:0. „Das Spiel hat mir sehr gut gefallen. Wir haben auch in den 15 Minuten nach der Pause keinen Gegentreffer geschluckt, was sehr wichtig war. Der Sieg geht auch in der Höhe in Ordnung und bringt uns in der Tabelle einen Schritt weiter nach vorne“, freute sich Vöhrums Coach.

Tore: 1:0 Milicevic (29./FE), 2:0, 3:0 Schmerse (43./FE, 66.), 4:0 Ritter (70.), 5:0 Milicevic (90.).

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de