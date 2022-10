TSV Dungelbeck verlässt die Abstiegsränge

Dungelbecks Jan Goldbach (in Blau) geht im Duell der beiden Kapitäne mit Tempo an Marathons Mücahit Kavi vorbei.

Die Fußballer des TSV Dungelbeck haben mit 2:1 den ersten Sieg unter ihrem neuen Trainer Adrian Henke eingefahren. Durch den Erfolg über den Aufsteiger Marathon Peine hat das Team die Abstiegsränge der Fußball-Kreisliga vorerst verlassen. Deutliche Siege fuhren Spitzenreiter Schwicheldt sowie die Verfolger Woltorf, Bosporus, Oberg und Woltwiesche ein – viel Mühe hatte der VfB Peine, der erst spät den Siegtreffer erzielte.

TSV Dungelbeck – TSV Marathon Peine 2:1 (1:1). Tore: 1:0 Piwko (13.), 1:1 Kopitzki (15.), 2:1 Effenberger (85.).

Nach dem Remis gegen Edemissen haben die Dungelbecker unter ihrem neuen Trainer Adrian Henke einen Sieg eingefahren – den ersten seit dem 11. September. „Der war absolut verdient. Gott sei Dank haben wir uns belohnt“, freute sich der TSV-Betreuer Mathias Lauschke. Die Erlösung kam allerdings erst in Minute 85 mit dem Treffer von Henrik Effenberger. „Er hat sich den Ball am Sechzehner auf seinen starken Fuß gelegt und alle haben gerufen, dass er einfach mal schießen soll“, erklärte Lauschke – Effenberger hörte, traf und sorgte damit für kollektiven Jubel beim nun 13. der Kreisliga-Tabelle. „Mit einem Sieg sind wir jetzt natürlich nicht da unten raus. Aber auch der Trainer hofft, dass jetzt der Knoten geplatzt ist“, sagte Mathias Lauschke.

SV Lengede II – SSV Stederdorf 4:1 (1:1). Tore: 0:1 Ahrens (18.), 1:1 Kreykenbohm (30.), 2:1 Akdeniz (60.), 3:1 Knöfler (64.), 4:1 Akdeniz (68.).

Ihren Knackpunkt hatte diese Begegnung in der 58. Minute, als das Stederdorfer Geburtstagskind Danny Ahrens (23) zum Elfmeter antrat und die Chance auf die erneute Führung hatte. „Tobi Netzer hatte ihn vorher umgetreten und dann den Elfmeter gehalten“, berichtete Lengedes Trainer André Wrede. „Und quasi im Gegenzug machen wir das 2:1 und erhöhen danach mit dem schönsten Spielzug des Tages auf 3:1.“ Zuvor hatten die Hausherren lange Zeit Probleme mit dem Gegner, der es spielerisch laut Lengedes Coach gut gemacht und die Landesliga-Reserve gut zugestellt habe. Da hatte Danny Ahrens einen Fehler zum 1:0 der Stederdorfer genutzt, ehe Lengedes Kapitän Felix Kreykenbohm den Spielstand mit einem 30-Meter-Sololauf egalisierte. Zum Elfmeter: „Ich bin mir sicher“, erklärt André Wrede, „wenn Danny den reinmacht, geht das Spiel ganz anders aus.“

TSV Clauen/Soßmar – Viktoria Woltwiesche 0:5 (0:5). Tore: 0:1, 0:2, 0:3 Pasemann (4., 9., 11.), 0:4 Brandes (25.), 0:5 Woltjes (25.).

Da hat es der Trainer seinen Stürmern mal so richtig vorgemacht! Notgedrungen hatte sich Woltwiesches Dennis Pasemann wieder selber aufgestellt und mit seinem lupenreinen Hattrick zwischen der 4. und der 11. Minute schnell für klare Verhältnisse gesorgt. „Einen Fallrückzieher von mir hat der Keeper noch gut gehalten und einmal habe ich den Pfosten getroffen“, berichtete Pasemann. Dafür trafen Marlon Brandes und Sandy Woltjes bis zur 25. Minute zum 5:0. „Danach bin ich dann raus“, sagte der von Muskelbeschwerden im Oberschenkel geplagte Pasemann, der insgesamt einen sehr dominanten Auftritt gesehen hatte. „Wir hatten die komplett im Griff.“ Seinem im Urlaub weilenden Gegenüber, dem Clauener Trainer Sebastian Schütz, tat vor allem sein eigener Co-Trainer leid: „Der hat sich zwei, drei Tage etwas überlegt und dann lässt ihn leider die Mannschaft im Stich.“

VfB Peine – TB Bortfeld 2:1 (1:0). Tore: 1:0 Kar (6.), 1:1 Fritsch (64.), 2:1 Spatafora (90.+3).

13 Ausfälle hatten die Peiner zu verkraften und machten deshalb Anleihen bei anderen Teams. Und mit Damien Spatafora sorgte ausgerechnet ein Spieler der Reserve aus der 2. Kreisklasse für den späten Siegtreffer. Bortfelds bis dahin starker Keeper Marco Lehne war unter einer Flanke aus dem Halbfeld hindurch getaucht. „Und dann stand da Damien und hat eingeköpft“, berichtete VfB-Trainer Bünyamin Tosun, der ergänzte: „Eigentlich wollten wir keine Flanken spielen.“ Zuvor habe es sein Team verpasst, vier hundertprozentige Chancen zu nutzen, und hatte in der zweiten Hälfte bei zwei schnellen Kontern der Gäste sogar Glück.

SV Bosporus Peine – TSV Edemissen 6:0 (1:0). Tore: 1:0 Dagasan (22.), 2:0 E. Kocak (55.), 3:0 Bero (69.), 4:0 C. Özyurt (77.), 5:0 Kaya (79.), 6:0 Ramadanovic (83.). Besonderes: Rot für Edemissen (49.), Gelb-Rot für Edemissen (66.).

Bosporus war vor allem darauf bedacht, diszipliniert zu verteidigen und ließ in der ersten Hälfte nichts zu. Im zweiten Durchgang halfen die Edemisser mit zwei Platzverweisen kräftig dabei mit, dass die Peiner ihren 1:0-Vorsprung deutlich ausbauen konnten.

Herta Equord – Fortuna Oberg 1:5 (0:3). Tore: 0:1 Steding (11.), 0:2 Grigorjan (34.), 0:3 M. Karjaka (39.), 0:4 Rotmann (64.), 0:5 Jansen (70.), 1:5 Koch (77.).

„Oberg war deutlich überlegen“, sagte der Equorder Trainer Stephan Klemke. Die Fortuna glänzte mit schnellem, direkten Spiel und Bällen in die Tiefe. „Die haben uns gut auseinandergezogen und in der Höhe verdient gewonnen“, so Klemke.

RW Schwicheldt – Arminia Vechelde II 3:0 (1:0). Tore: 1:0 Schreiber (44.), 2:0 Schrader (55.), 3:0 Schreiber (80.). Besonderes: Gelb-Rot für Vechelde II (88.).

„Die erste Halbzeit war ausgeglichen“, sagte Schwicheldts Trainer Tobias Dreyer. „In der zweiten waren wir dann überlegen.“ Insgesamt sei es aber ein zerfahrenes Spiel gewesen, das auch 8:5 hätte enden können. „Wir haben mit zwei Siegen und 9:0-Toren gut auf unsere beiden Niederlagen geantwortet“, befand Dreyer.

VfL Woltorf – TSV Eixe 6:0 (4:0). Tore: 1:0, 2:0, 3:0 Exner (6., 20., 30.), 4:0 Feer (37.), 5:0 Uhe (47.), 6:0 R. Smolka (66.).

Die Woltorfer sind weiterhin souverän unterwegs und bleiben dem RWS auf den Fersen. „Wir haben Eixe nicht dauerhaft in Bedrängnis gebracht, aber waren gnadenlos effektiv“, lobte Woltorfs Trainer Nedin Cerimovic. „Die haben sich bis zum Schluss gewehrt.“

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de