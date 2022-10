Der VfB Peine mit Aladin Capli (in Grün) setzte sich in Oberg durch und bleibt Tabellenführer Schwicheldt auf den Fersen.

Fußball-Kreisliga VfB Peine gewinnt in Oberg, Stederdorf bangt um Ahrens

Der VfB Peine bleibt in der Fußball-Kreisliga in der Spitzengruppe. Knapp gewann der Bezirksliga-Absteiger mit 2:1 in Oberg. Ziemlich wichtige Punkte sammelten im Tabellenkeller der TSV Dungelbeck und die TB Bortfeld.

SSV Stederdorf – TSV Clauen/Soßmar 5:2 (3:0). Tore: 1:0, 2:0 Danny Ahrens (27., 40.), 3:0, 4:0 Fin Voges (42., 72.), 4:1 Schmidt (75.), 5:1 Manteufel (80.), 5:2 Kuhnt (90.). Besonderes: Rot für Clauen (48.).

Die Verunsicherung von fünf Niederlagen am Stück habe er seiner Mannschaft angemerkt, sagte Stederdorfs Trainer Helmut Kaub. Das 1:0 durch den immer zuverlässigen Danny Ahrens fungierte dann als Brustlöser. Der Stürmer legte noch das 2:0 nach, Fin Voges erhöhte vor der Pause auf 3:0. Kurz nach dem Seitenwechsel folgte ein Schreckmoment für den SSV. Ahrens legte den Ball an Clauens Keeper vorbei und wurde dabei von eben jenem umgerannt. „Danny wurde fünf Minuten behandelt. Das sieht nicht gut aus“, bedauerte Kaub. Immerhin spielte sein Team den Sieg sicher nach Hause.

Fortuna Oberg – VfB Peine 1:2 (0:1). Tore: 0:1, 0:2 Chehab (15., 70.), 1:2 Steding (90.).

Zu spät kam der 1:2-Anschlusstreffer der Oberger in der 90. Minute. Insgesamt sei der VfB Peine spielerisch nicht unbedingt besser gewesen, sagte der Fortuna-Trainer Amir Hadziavdic. Dafür hätten die Einzelspieler des VfB überzeugt.

TSV Eintracht Edemissen – Herta Equord 1:4 (1:0). Tore: 1:0 Steinborn (13.), 1:1 Rettschlag (63.), 1:2 Schalin (76.), 1:3 Zaprel (79.), 1:4 Leman­czik (90.).

In Edemissen ist der Wurm drin. „Wir haben Verletzte ohne Ende, es waren vier Spieler aus der Ü32 dabei“, berichtete TSV-Betreuer Frank Samzow. Die ausgeglichene erste Hälfte entschied Edemissen mit ei­nem Tor für sich. „In der zweiten ließen bei uns die Kräfte nach und es wurde für Equord zu einem Selbstläufer“, sagte Samzow.

Marathon Peine – Bosporus Peine 1:4 (0:1). Tore: 0:1 Kaya (13.), 0:2 Bero (46.), 0:3 E. Kocak (67.), 0:4 Bero (79.), 1:4 Göksen (87.). Besonderes: Gelb-Rot für Marathon (58.), Gelb-Rot für Marathon (70.).

Bosporus gab in diesem Stadtderby dem Aufsteiger den Ball und stand etwas tiefer. „Das liegt uns gar nicht“, sagte der Fußball-Obmann des TSV Marathon Peine, Benjamin Weiß. „Uns fehlt einfach die letzte Entschlossenheit, um vorne gefährlich zu werden.“ Vor allem über die Außen sei Bosporus zum Torerfolg gekommen.

TSV Eixe – TSV Dungelbeck 1:2 (0:2). Tore: 0:1 Effenberger (8.), 0:2 Kerner (19.), 1:2 Weise (63.).

Die Eixer waren in diesem Kellerduell nicht griffig genug und gingen mit einem 0:2-Rückstand in die Pause. „Wir haben danach umgestellt“, sagte Eixes Trainer Klaus Reinecke. „Aus dem Spiel heraus sind wir aber nicht zu Abschlüssen gekommen.“ Der Anschlusstreffer der Hausherren fiel nach einem Einwurf.

SV Viktoria Woltwiesche – Rot-Weiß Schwicheldt 0:3 (0:1). Tore: 0:1 Schrader (35.), 0:2 Olbrich (60.), 0:3 Bacaksiz (89.). Besonderes: Gelb-Rot für Woltwiesche (80.).

Ein gutes Kreisliga-Spiel in dem den Woltwieschern sieben Startelf-Kandidaten fehlten, verlor die Viktoria zwar. „Das war aber ein Sieg für die Moral“, erklärte der Trainer Dennis Pasemann. Denn sein Team habe ungeachtet der Umstände alles gegeben. „Am Ende waren leider alle drei Schwicheldter Torschüsse drin“, so Pasemann.

TB Bortfeld – SV Lengede II 4:2 (3:0).Tore: 1:0, 2:0 Wolff (9., 37.), 3:0 Hantel (39.), 3:1 Knöfler (48.), 4:1 Hantel (58.), 4:2 Führmann (68.).

Bortfeld hat den Ball oft steil gespielt, klatschen lassen und noch ein weiteres Mal in die Tiefe geschickt – und das klappte gut für die TB, die zur Pause mit 3:0 vorne lag. „In der zweiten Hälfte war Lengede am Anfang besser, aber wir haben uns reingekämpft“, freute sich der Bortfelder Trainer Marius Plote.

