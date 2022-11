Jahn-Handballerinnen rutschen in Badenstedt aus

Dem Höhenflug gegen den MTV Braunschweig folgte für Katharina Kurmeier (in Schwarz) und die Peinerinnen die empfindliche Bauchlandung in Badenstedt.

Bittere Abfuhr für die Oberliga-Handballerinnen des MTV Vater Jahn Peine: Beim TV Hannover-Badenstedt II setzte es für das Team des Trainerduos Daniel Reckel/Christopher Fock eine empfindliche 27:35 (11:19)-Niederlage.

„Wir haben ein wirklich schlechtes Spiel abgeliefert“, konstatierte Jahn-Coach Reckel. „Wir konnten zu keinem Zeitpunkt an die Leistung der vergangenen Woche anknüpfen.“ Der 39:16-Sieg gegen den MTV Braunschweig geriet in Badenstedt schnell in Vergessenheit. Bei den Peinerinnen griff kein Rädchen ins nächste, die Fehlerkette riss im gesamten Spiel nicht. „Wir haben uns unzählige Abspielfehler geleistet“, berichtete Reckel. „Somit hatten wir auch Probleme, vernünftige Torchancen zu kreieren.“

Beide Teams sind unzufrieden mit der Schiedsrichterleistung

Erschwerend kam hinzu, dass die Unparteiischen mit ihrer Regelauslegung in der ersten Halbzeit nachhaltig ins Spielgeschehen eingriffen. Zwischen der 13. und 21. Minute verteilten die beiden Regelhüter sieben Zeitstrafen gegen Peine und drei gegen die Gastgeberinnen. „Gefühlt haben wir die Hälfte der ersten Halbzeit in einfacher oder doppelter Unterzahl gespielt. Die Entscheidungen der Schiris waren ein Unding“, schimpfte Reckel. „Es standen 28 Spielerinnen auf dem Feld, die vernünftig Handball spielen können und mit Sicherheit nicht unfair zu Werke gegangen sind“, sagte der Peiner Coach. „Und dann kommen diese beiden und zerpfeifen das Spiel.“

Die Schiedsrichter hätten sich, so Reckel, in Halbzeit 1 den Unmut von beiden Seiten zugezogen. „Auch Baden­stedt war nicht einverstanden mit dem, was die gepfiffen haben.“ Kurios: In der gesamten zweiten Halbzeit sprachen die Schiedsrichter nur noch eine Zeitstrafe gegen Badenstedt aus, Peine kam ohne weitere Hinausstellung aus. Das Problem: Zur Pause war die Partie längst entscheiden, kurz nach dem Seitenwechsel warfen sich die Badenstedterinnen früh einen zweistelligen Vorsprung heraus.

Reckel ist unzufrieden mit dem Auftritt des Jahn

Der Frust über die Schiedsrichter-Leistung sollte indes nicht die schwache Leistung seiner Mannschaft verdecken. „Wir haben es kaum einmal geschafft, Druck in die Tiefe auszuüben. Und wenn wir mal zum Abschluss kamen, dann haben wir mehrmals Badenstedts Torhüterin angeworfen“, berichtete Reckel.

Unter dem Strich, so der Peiner Trainer weiter, „waren wir froh, dass sich wenigstens keine Spielerin verletzt hat“. Die Gefahr bestand jedenfalls, denn der Boden war extrem rutschig. „Am Tag zuvor hatte Badenstedts ,Erste’ gespielt. Und beim anschließenden Reinigen der Halle sind wohl Seife-Reste auf dem Boden geblieben“, sagte Reckel. „Auf unsere Bitte, häufiger zu wischen, sind die Schiris lange Zeit gar nicht eingegangen.“

Vater Jahn: Kilsbach – Kruck 5, Kurmeier, Lächelt 2, Fust 4, Bleyer 6, Bergmann 1, Bartels 2, Hüsing 1, Neumann 2, Müller 3, Bührig 1.

