Wedtlenstedt klettert wieder, Adler in guter Position

Fabian Ehmcke (in Blau) und der MTV Wedtlenstedt befreiten sich mit dem Sieg in Adenstedt weiter aus dem Tabellenkeller.

Es ist aktuell ein äußerst enges Rennen um die Herbstmeisterschaft, das sich in der 1. Fußball-Kreisklasse drei Mannschaften liefern. Und durch seinen Patzer ge­gen den TSV Essinghausen (1:1) hat es der FC Pfeil Broistedt nicht mehr selbst in der Hand, seine Spitzenpo­sition bis in den Winter zu verteidigen. Die ungeschlagenen Wipshau­sener stehen nach ihrem 7:0-Erfolg über Viktoria Woltwiesche II zwar noch einen Punkt hinter den Pfeilen, nach ihrem knappen 5:4-Erfolg über Groß Lafferde II haben die Adler Handorf (3.) mit zwei Nachholspielen im November aber gute Karten, noch an den Pfeilen vorbeizuziehen. Seinen Aufwärtstrend bestätigt hat derweil Kellerkind MTV Wedtlenstedt, der mit 4:2 beim Letzten in Adenstedt gewann.

Die Adler Handorf bewiesen an diesem Spieltag, dass sie auch die knappen Spiele für sich entscheiden können. Mit 5:4 (1:2) setzte sich der Tabellendritte gegen Groß Lafferde II durch. „Wir lagen zur Pause verdient hinten und hatten Glück, dass wir kurz vorher noch einen Elfmeter bekommen haben – der hat uns psychisch in die Karten gespielt“, berichtete der Adler-Trainer Philipp Wulfes. Dennoch spielten sich nach der Pause kuriose Szenen ab.

Die Adler glichen aus (48.) und kassierten vom Anstoß weg wieder ein Gegentor (49.). Und das gleiche passierte drei Minuten später wieder. „Danach kamen wir besser ins Spiel“, so Wulfes. „Aber es war ein offener Schlagabtausch.“ Einer, den die Adler für sich entschieden. Vincent Mäder glich mit seinem dritten Treffer des Tages aus und hatte sogar noch einen in petto. Nach starkem Diagonalball und folgendem Doppelpass blieb er vor dem gegnerischen Tor eiskalt und erzielte den Siegtreffer.

Nach dem goldenen Oktober, in dem die Adler all ihre Spiele gewannen, soll der November ähnlich fulminant werden. In den anstehenden Partien gegen die drei Aufsteiger Groß Ilsede, Meerdorf und Denstorf wollen die Adler die Spitze erobern.

Andere Ziele verfolgt der MTV Wedtlenstedt, der zufrieden ist mit der jüngsten Entwicklung: Sieben Punkte holte der nun Tabellen-13. in den vergangenen drei Spielen. Nun gewann das Team um Spielertrainer Marco Di Nunno mit 4:2 beim Schlusslicht Adenstedt. Positiv sei wieder gewesen, erklärte Di Nunno, dass sein Team nach dem 2:2-Ausgleich des Gastgebers normal weitergemacht habe und gleich die erneute Führung erzielte hatte. „In der Schlussphase haben wir es gut heruntergespielt.“

