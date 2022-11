Fußball-Landesliga SV Lengede verliert hitziges Spiel in Überzahl

Der SV Lengede hat die zweite Niederlage in Serie gegen ein Topteam der Fußball-Landesliga kassiert. Am Mittwochabend unterlagen die Lengeder dem SSV Nörten-Hardenberg in einem äußerst hitzigen Spiel mit 0:2 (0:1).

Früh gab es Aufregung auf dem Lengeder Kunstrasen. Der Grund: Eine zweifelhafte Entscheidung des Linienrichters. Nörten-Hardenberg überspielte die hochstehende Abwehr der Hausherren, Philipp Bruns war auf und davon und schloss sicher zur Führung ab. Der Linienrichter hatte den Torschützen aus der eigenen Hälfte starten sehen, was den auf der entscheidenden Höhe stehenden Lengeder Trainer Kai Olzem an der Seitenlinie zum Kochen brachte. „Wir gehen wieder unglücklich in Rückstand. Das war der Knackpunkt“, haderte der Coach nach dem Spiel.

Keine weiteren Tore, aber erhitzte Gemüter

Yannick Könnecker hätte die Uhren wenig später wieder auf Null stellen können, nach genialem Steckpass von Lamin Jatta scheiterte der Offensivmann am gegnerischen Schlussmann Dennis Koch. Weitere Abschlüsse der Lengeder kamen lediglich aus der Distanz und landeten in der zweiten Etage, während auch die Gäste aus einigen kapitalen Schnitzern der SVL-Abwehr keinen Nutzen zogen.

Kurz vor der Pause erhitzten sich die Gemüter auf beiden Seiten, als es nach einem Zweikampf eine Rudelbildung gab. Weitere Fouls gossen mehr Öl ins Feuer – dennoch: Beide Teams starteten auch die zweite Hälfte mit je elf Spielern.

Lengede eine halbe Stunde in Überzahl, aber ohne Treffer

Doch es blieb nicht lange dabei, dafür sorgten Lengedes Zuschauer. SSV-Akteur Tobias Stief verletzte sich nach Einsteigen von Lengedes Berkant Toprak und wurde daraufhin vom Lengeder Anhang als Schauspieler bezeichnet. Stief antwortete mit Beleidigungen und flog vom Platz (59.). SVL-Trainer Kai Olzem war immerhin froh, dass das Spiel trotz einiger Nickeligkeiten in der zweiten Hälfte nicht völlig eskalierte. „Vor der Pause dachte ich, dass das noch ausartet“, gab er zu.

Viel brachte den Hausherren die unrühmliche Überzahl nicht. Im Gegenteil: Einen abgefangenen Flankenball wandelte Nörten-Hardenbergs Keeper in eine Vorlage für Nils Hillemann um, der gegen aufgerückte Lengeder eiskalt auf 2:0 erhöhte (73.) – der Endstand, weil Nörtens Keeper zum Start der Nachspielzeit auch seine Qualitäten auf der Linie glänzend präsentierte. „Unsere Chancenverwertung war nicht gut“, sagte Lengedes Trainer, der immerhin von einer Reaktion auf das 2:5 am vergangenen Samstag gegen die SVG Göttingen sprach. „Ich habe eine gute Lengeder Mannschaft gesehen. Nur das Ergebnis passt nicht.“

Lengede: Makiela – Karger, Hoffmann (85. Bonk), Jatta, Lemke (70. Führmann) – Franke (85. Younis), Gatermann – Ibe (70. Kamp), Könnecker, Toprak (60. Folchmann) – Fassa.

Tore: 0:1 Philipp Bruns (14.), 0:2 Nils Hillemann (73.).

Rot: Stief (59., SSV).

