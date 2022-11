Vallstedt Vechelde Vikings wollen nächsten Sieg

Mit ihrem Sieg gegen den Regionalliga-Tabellenführer haben die Volleyballer aus Vallstedt und Vechelde vor zwei Wochen ein Ausrufezeichen gesetzt. „Jetzt müssen wir diese Leistung natürlich irgendwie bestätigen“, ist sich der Mittelblocker Hendrik Schultze im Klaren. Mit dem VfL Lintorf kommt am Samstag (20 Uhr) allerdings ein anderes Kaliber in die Kreissporthalle nach Vechelde. Außenangreifer Patrick Korporal ergänzt: „Es ist ganz schwer zu sagen, was da qualitativ auf uns zukommt.“

Das Team aus der Nähe von Osnabrück hatte ebenso wie die Valllstedt Vechelde Vikings einen schweren Start in die Saison. Nach unter anderem drei 2:3-Niederlagen, bei denen der VfL jeweils einen Punkt ergatterte, feierte der einstige Drittligist schließlich vor zwei Wochen beim 3:0 über das Schlusslicht aus Lüneburg seinen ersten Saisonerfolg.

Vallstedt Vechelde Vikings sind den Gästen einen Schritt voraus

Mit dem Überraschungscoup bei Tabellenführer TK Hannover und dem damit verbundenden zweiten Saisonsieg sind die Vikings ihren Gästen einen Schritt voraus. „Da ist das eingetreten, was wir schon seit Beginn der Saison sagen“, erklärt Vecheldes Patrick Korporal. „Wir wissen, was wir können. Wir müssen es nur als Kollektiv umsetzen.“ Das wollen die Vikings auch in diesem Heimspiel wieder auf das Feld bringen. In der Aufstellung hat sich im Vergleich zum Spiel in der Landeshauptstadt nur eine Personalie geändert: Patrick Korporal fehlt erkältungsbedingt. Dafür haben sich in der einwöchigen Ligapause die Schulterprobleme von Mittelblocker Hendrik Schultze etwas verbessert. Im Fitnessstudio hat er viel an der Stabilität im Schulterbereich gearbeitet.

Wichtigster Mann auf der anderen Seite dürfte nach Aussage von Vikings-Akteur Patrick Korporal der Zuspieler sein. Beim Auswärtsspiel in Salzgitter hatte er sich beim Stand von 2:0 für seinen VfL verletzt und musste raus – sein Team verlor in der Folge noch mit 2:3. „Wenn er wieder da ist, könnte es schwierig werden“, ist sich Korporal sicher.

