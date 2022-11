Lafferder überstehen kleines Tief und besiegen Hildesheim

Nur eine kleine Schwächephase leisteten sich die A-Jugend-Handballer des MTV Groß Lafferde und gewannen ihr Oberliga-Spiel gegen Eintracht Hildesheim letztlich deutlich. Somit steht das Team nach fünf Spielen mit einer ausgeglichenen Bilanz da. Gleiches gilt für die C-Juniorinnen der Peiner SG 04, die allerdings an diesem Wochenende knapp dem Hannoverschen SC unterlagen.

MA-Jugend, Oberliga

MTV Groß Lafferde – Eintracht Hildesheim 32:28 (18:12). Die Lafferder erwischten den besseren Start und gingen dank ihrer starken Abwehrleistung mit 5:1 in Führung (6. Minute). Weil der MTV in den folgenden Minuten im Abschluss jedoch nachließ, kamen die Hildesheimer zum Anschluss (7:6, 11.). Es sollte aber das einzige Tief der Groß Lafferder in dieser Partie bleiben, bis zur Pause setzten sie sich wieder deutlich ab (18:12).

„In der zweiten Halbzeit gerieten wir nie in Bedrängnis“, berichtete MTV-Spieler Mattis Busse. Bis zur 49. Minute erhöhten die Hausherren ihren Vorsprung gar auf zehn Tore (29:19). „Das gab uns die Gelegenheit, munter durchzuwechseln“, so Busse. Auch wenn die deutliche Führung bis zur Schlusssirene wieder mächtig zusammenschmolz, verteilte Busse viel Lob: „Beide Torhüter glänzten in diesem Spiel mit guten Paraden. Auch der Innenblock machte seinen Job sehr gut. Auf die Abwehrleistung kann man in den nächsten Spielen aufbauen.“

Gr. Lafferde: Feuerhahn, Kitzing – Busse 4, Misch 7, Felten, Grönke 1, Meurer 7, Krusch 5, Pullner 3, Hahn 1, Klaus, Jakobi, von Losch 4.

WC-Jugend, Oberliga

Hannoverscher SC – Peiner SG 04 28:25 (13:10). Zu hoch war die Fehleranzahl im Angriff der Peinerinnen, wodurch sie im dritten Saisonspiel die erste Niederlage hinnehmen mussten. Zwar startete das Team mit einer 3:1-Führung, geriet durch einen 5:0-Lauf der Gastgeberinnen in der Folge aber ins Hintertreffen (3:6, 9. Minute). Dieser Drei-Tore-Rückstand hatte bis zur Pause Bestand. „Danach griffen wir mit neuer Energie an“, berichtete PSG-Trainer Lutz Benckendorf. Weder das zwischenzeitliche 11:16 (29.) noch eine Zeitstrafe warf die Peinerinnen zurück. Im Gegenteil: Die Gäste „gewannen“ ihre Unterzahlphase sogar mit 4:1 und kamen in der 35. Minute beim 19:19 zum Ausgleich.

Doch in dieser wichtigen Phase ließen sich die Landeshauptstädterinnen nicht beirren. Sie profitierten dabei von zu vielen Abwehrfehlern der PSG und zogen entscheidend davon. „Das war ärgerlich und unnötig, aber mit Sicherheit nicht unnütz“, sieht der Peiner Trainer den Lerneffekt in diesem dritten Oberligaspiel seines Teams.

PSG: Rothes – Hampe 1, Könneker 6, Denzer, Müller 4, Schäfer 4, Punthöler 3, Oelker 2, Meyer, Hadziavdic 1, Werkhaupt 2, Kubala 2.

MC-Jugend, Oberliga

MTV Groß Lafferde – TSV Burgdorf 22:56 (10:27). Dem Bundesliga-Nachwuchs der Burgdorfer unterlagen die Groß Lafferder deutlich.

MTV Gr. Lafferde: Bürger – Krause, Klaus 1, Kirchkessner 6, Michaelis, Metz 4, Depenau 3, Reusche 2, Otto 6.

