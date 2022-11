Stederdorfs Turnerinnen halten Rang 6

Der Erhalt des sechsten Platzes in der 1. Bezirksliga war das angestrebte Ziel – und das haben die Kürturnerinnen des MTV Stederdorf in Kooperation mit dem TuS Vinnhorst erreicht. An drei Geräten konnten sie im Vergleich zum ersten Wettkampf sogar noch mal deutlich zulegen. Besonders am Schwebebalken war das extrem wichtig.

Nach der Hinrunde waren die Mädels beider Vereine hochmotiviert gewesen, ihre deutlich gewordenen Schwächen anzugehen. So trat der Schwebebalken in mancher Trainingsstunde als einziges Gerät in den Fokus. Das konnte allerdings die Nervosität und fehlende Wettkampfroutine nicht wegmachen. Zumal der Zitterbalken für das Team das erste Gerät war.

TG verbucht Verbesserung von drei Punkten

Vier der fünf Turnerinnen mussten unfreiwillig das Gerät verlassen, ohne Abzüge in den Anforderungen kam keine durch. Allerdings lief es immer noch deutlich besser als in der Hinrunde, denn die Turnerinnen verbesserten sich um drei Punkte. Am Boden, Sprung und Stufenbarren hatten sich dann alle gefangen, so dass auch an den beiden letzten Geräten deutliche Verbesserungen zu sehen und in den Punkten zu spüren waren. Insgesamt haben sich die Turnerinnen der TG Stederdorf-Vinnhorst um sieben Punkte verbessern können.

Doch auch die anderen Teams hatten an ihren Schwächen gearbeitet und zum Teil deutliche Punktgewinne zur Hinrunde verbucht. So mussten die TG-Turnerinnen bis zur Siegerehrung um die Platzierung bangen und freuten sich dann über den sechsten Rang in der ersten Liga des Turnbezirks Hannover.

Das Fazit der beiden TG-Trainer Björn Baukus (Vinnhorst) und Jörg Niebuhr (Stederdorf): „Mit dieser gemeinsamen Aktion hatten die Turnerinnen wieder einen Trainingsanreiz und ein Ziel.“

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de