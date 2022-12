E-Football Größtes Turnier findet in Peine statt

27 Duos wollen in Peine den Titel an der Konsole.

Groß Bülten. 27 E-Football-Duos aus Peiner Vereinen nehmen am Freitag von 18 Uhr an im Groß Bültener Hof an den Kreismeisterschaften im Konsolen-Fußball teil.