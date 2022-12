SG Zweidorf/Bortfeld trifft auf stärksten Angriff der Liga

Vor einer wahren Herkulesaufgabe stehen die Landesliga-Handballer der SG Zweidorf/Bortfeld. Am Samstag (18.30 Uhr) muss das Team von Thomas Crone und Tobias Brümmer zum MTV Dannenberg reisen. Zum einen ist es die weiteste Auswärtsfahrt in der Liga für die Drachen, zum anderen gehört der Tabellendritte zu den stärksten Mannschaften der Staffel, angeführt von Paul Ludwig, der mit 99 Treffern (im Schnitt 12,38 pro Spiel) mit großem Abstand die Torjägerliste anführt.

Schwerstarbeit steht der Verteidigung der SG Zweidorf/Bortfeld bevor

In den vergangenen drei Heimspielen erzielten die Dannenberger im Schnitt 40 Tore, sodass sich die Abwehr der Drachen auf Schwerstarbeit einstellen muss. Überraschenderweise unterlag der MTV am letzten Wochenende in Edemissen und wird auf Wiedergutmachung brennen. „Vorne ist Dannenberg mit Abstand Ligaspitze. Die sind extrem spielstark, da werden wir in der Verteidigung unter Dauerbelastung stehen“, ist sich SG-Leiter Sigurt Grobe sicher.

Hoffnung macht die Anfälligkeit der MTV-Abwehr, wie es Edemissen/Uetze jüngst beim 41:32 vormachte. „Da sind wir gefordert und müssen effektiv unsere Chancen verwerten, damit wir überhaupt eine Chance auf Punkte haben“, nimmt Grobe seine Drachen in die Pflicht, an die offensiv gute Leistung aus dem letzten Heimspiel (38:29) anzuknüpfen.

