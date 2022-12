TSV Edemissen will erste sportliche Niederlage gutmachen

Dass die Basketballer des TSV Edemissen als Tabellenvorletzter am Samstag (18 Uhr) in eigener Halle den Tabellenführer VfL Hameln empfangen, das muss vor dem Spiel nicht viel bedeuten – so eng geht es in der Landesliga 2 zu. Weil die Edemisser nach ihrer Versetzung in diese Staffel kaum einen ihrer Gegner kennen, kann Trainer Flamur Daqi nur wenig zum VfL sagen. Nur so viel: „Es wird auf jeden Fall ein interessantes Spiel.“

TSV-Coach Flamur Daqi bereitet sich anhand der Statistiken vor

Deshalb hat der Coach einen kurzen Blick in die Ligastatistik geworfen und mit Timo Thomas den wohl gefährlichsten Spieler des Gegners ausgemacht. Flamur Daqi erklärt: „Er ist der drittbeste Scorer der Liga.“ Durchschnittlich 17,7 Punkte gelangen dem Hamelner in jedem der bisher sechs Spiele des aktuellen Tabellenführers, der fünf Punkte vor dem TSV Edemissen liegt, weil der zwei Spiele weniger absolviert und zum Start in die Saison durch eine Wertung einen Punktabzug kassiert hatte.

TSV Edemissen peilt Wiedergutmachung für erste sportliche Niederlage an

Nun wollen die Edemisser ihre erste sportliche Niederlage in der neuen Umgebung vor zwei Wochen beim TV Bergkrug wieder gutmachen. „Ich hoffe, dass unsere Spielzüge besser klappen und wir wieder besser treffen“, erklärt Coach Flamur Daqi, der auch auf den Heimvorteil baut. „Unsere Halle kennen wir – und unsere Linien.“ Beim letzten Auswärtsspiel kassierte der TSV drei Turnover, weil sie die Linien auf dem Boden falsch deuteten. „So viele waren da hingemalt“, erklärt Daqi lachend.

Zwar fiel das Training am Donnerstag aus, weil nur vier Akteure zur Verfügung standen. „Für das Spiel haben wir nun einen Neun-Mann-Kader“, berichtet Flamur Daqi, der sich zudem freut, dass mit Kevin Stannek und Pawel Mokrys seine beiden „Big-Men“, seine großen Leute, da sind. Ungemütlich könnte es für Tristan Wrede werden, auf dessen Position es durch den Ausfall von Christopher Stannek keinen Ersatz gibt. „Er muss wohl 40 Minuten durchspielen.“

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de