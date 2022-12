22:28! MTV Groß Lafferde rutscht in den Abstiegskampf

Für die Handballer des MTV Groß Lafferde gab es am Samstagabend eine bittere Erkenntnis: „Wir stecken jetzt mittendrin“, sagte Trainer Dennis Bühn nach der 22:28 (10:13)-Niederlage gegen den HV Barsinghausen und meinte damit den Abstiegskampf der Verbandsliga. Seine Mannschaft hatte phasenweise einen schwachen Auftritt gezeigt. Im Angriff kamen die Groß Lafferder nicht an ihre eigentliche Durchschlagskraft heran und ließen in der Abwehr vor allem ei­nem Gegenspieler zu viel Raum.

MTV Groß Lafferde hat vor allem Probleme mit einem Spieler der Gäste

Im Spielbericht ist Barsinghausens Merlin Otto omnipräsent. Der Kreisläufer der Gäste erzielte 17 Tore und verwandelte dabei all seine 11 Siebenmeter. „Wir hatten klare Defizite in der Kreisverteidigung“, haderte der nach Abpfiff konsternierte Groß Lafferder Coach. So erzielte der HV-Kreisläufer fünf der ersten sechs Treffer seiner Mannschaft. Bis zu diesem Zeitpunkt (15. Minute) hatten die Hausherren mit 7:6 noch leicht die Nase vorn, ehe sie bis zur Pause mit 10:13 in Rückstand gerieten.

Bis zu ihrer Führung hatten die Lafferder vor allem auf halbrechter Position immer wieder eine Lücke gefunden, die Sören Reuter zu nutzen wusste, nach einem Timeout schlossen die Gäste dieses Loch in ihrer Abwehr allerdings. „Wir haben uns dann viel zu oft festgerannt“, sagte Dennis Bühn, der zudem die fehlende Einbindung der MTV-Au­ßenspieler monierte: „Wir haben sie zwar freigespielt, dann ging der Ball aber viel zu selten raus.“ Letztlich habe der Rückraum das Spiel allerdings auch nicht schnell genug gemacht, befand Bühn. Und: „Die Würfe von hinten hatten keine gute Qualität.“

In der zweiten Halbzeit läuft es nicht für den MTV

Deshalb fanden die Groß Lafferder auch nach der Pause keinen Anschluss. Der zweite Abschnitt startete zudem erschreckend. Erst trafen die Hausherren den Pfosten, warfen noch einen Pass ins Aus und mussten schließlich in der Abwehr zwei fragwürdige Entscheidungen der Schiedsrichter hinnehmen. Ein Siebenmetergeschenk und einen nicht abgepfiffen Ball am Fuß nutzten die Gäste zu zwei Treffern (15:10).

Bis zum 16:19 (47.) blieben die Groß Lafferder trotz zwischenzeitlicher dreifacher Unterzahl noch in Schlagdistanz, ehe sich der Oberliga-Absteiger aus Barsinghausen mit drei Treffern in Serie absetzte.

Zwei Spiele haben die Groß Lafferder nun bis Weihnachten noch. Allerdings müssen sie jeweils auswärts beim TVE Sehnde und der HSG Heidmark antreten

MTV Groß Lafferde: Hagedorn, Maushake – Büüs 3, Strub 2, Pfaff, Knittel 2, Winkler, Hansen, Brunke, Preen 5, Waschke 3, Gerstung 2, Reuter 5.

