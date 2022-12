Vallstedt Vechelde Vikings verlieren erstmals

Franziska Laqua (in Weiß) und die Vikings-Volleyballerinnen hatten Probleme im Angriff – weil sie regelmäßig die gegnerische Libera anspielten.

Ausgerechnet im letzten Spiel der Hinrunde hat es die Volleyballerinnen der Vallstedt Vechelde Vikings erwischt. Durch die äußerst knappe 2:3-Niederlage (14:25, 25:16, 25:15, 14:25, 15:17) gegen den VfL Wolfsburg verpasste es das Team, die erste Hälfte der Verbandsliga-Saison mit einer makellosen Bilanz von acht Siegen aus acht Spielen abzuschließen. „Wir waren natürlich auch traurig, aber es war ein echt schönes Spiel“, erklärte Vivien Wagner.

Zwei Sätze gegen jeweils deutlich an eines der beiden Teams

Der Blick auf die ersten vier Sätze, die sich zu gleichen Teilen auf beide Teams verteilten, wirkt etwas kurios: Die Durchgänge waren stets deutlich, das unterlegene Team holte jeweils höchstens 16 Punkte. „Wir hatten das Gefühl, dass wir da hinfahren und die perfekte Hinrunde schaffen – und plötzlich kamen da richtig gute Aufschläge vom Gegner“, berichtete Wagner – das sei bei den bisherigen Spielen nicht immer der Fall gewesen. „In vielen Elementen ist Wolfsburg einfach besser als die meisten anderen Mannschaften. Der VfL ist ein Team mit richtig viel Durchschlagskraft.“

Eigentlich trifft das auch auf die Vikings aus Vallstedt und Vechelde zu. „Wir hatten im Angriff aber Probleme, weil wir zu viel Respekt hatten“, berichtete Spielerin Vivien Wagner. Die Folge: Die Angriffsbälle der Gäste landeten viel zu oft bei der gegnerischen Libera, wodurch der VfL Wolfsburg sein Spiel wieder neu aufbauen konnte.

Vallstedt Vechelde Vikings lassen zwei Matchbälle ungenutzt

Nach den vier deutlichen Sätzen wurde es dann im fünften, dem Tiebreak, so richtig spannend. „Eigentlich sind wir gut gestartet und hatten einen guten Puffer“, berichtete Wagner. Doch nach einer starken Aufschlagserie einer Wolfsburgerin fanden sich die Teams bei 10:10 wieder. „Da wussten wir, dass wir bibbern und bangen müssen.“ Und so kam es auch: Die Vikings nutzten zwei Matchbälle nicht, während der VfL seinen ersten direkt zum Sieg verwandelte (17:15).

Für das Rückspiel, das bereits am Samstag in Vechelde stattfindet, kündigte Vivien Wagner bereits an: „Bis dahin werden wir noch mal ordentlich reinhauen und üben, nicht die Libera anzuspielen. Wir haben beschlossen, dass wir Wolfsburg da keinen Punkt mitnehmen lassen wollen.“

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de