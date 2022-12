Pfostentreffer: SG Zweidorf/Bortfeld verliert knapp

Die SG Zweidorf/Bortfeld (in Blau: Tobias Schulze) zeigte in Dannenberg eine ordentliche Leistung, belohnte sich aber nicht.

Ordentlich gespielt, aber am Ende nichts Zählbares in den Händen. In der Handball-Landesliga der Männer verlor die SG Zweidorf/Bortfeld unglücklich beim Tabellendritten MTV Dannenberg mit 29:30 (14:15) und kommt einfach nicht aus dem Tabellenkeller heraus.

SG Zweidorf/Bortfeld ohne Wurfglück in den entscheidenden Momenten

Wieder war es die Offensive, der in den entscheidenden Momenten die Übersicht oder Cleverness fehlte. So fanden von fünf Siebenmetern lediglich zwei ihr Ziel. Hinzu kam auch eine gewisse Portion Pech, mehrmals knallte das Spielgerät an Latte oder Pfosten, wie in der Schlusssekunde, als sich den Drachen noch die Chance zum Ausgleich bot.

Dabei hätten sie sich den Punkt verdient, immerhin zeigte die SG Moral und steckte nie auf. 28:22 hatte Dannenberg Mitte der zweiten Halbzeit geführt. Doch mit einer Energieleistung holten die Drachen Tor um Tor auf. „Dannenberg nahm in der letzten Minute eine Auszeit, aber wir eroberten den Ball. Unser letzter Wurf kratzte jedoch nur am Pfosten“, raufte sich SG-Leiter Sigurt Grobe die Haare.

Die SG hält die Offensive des MTV Dannenberg in Schach

Denn taktisch waren die Gäste hervorragend von Spielertrainer Tobias Brümmer eingestellt gewesen. Dannenbergs Torschützenkönig Paul Ludwig genoss sechzig Minuten lang Manndeckung und markierte lediglich einen Treffer aus dem Spiel heraus. 40 Tore pro Spiel hatte der MTV zuletzt erzielt, davon war die Tormaschine der Liga gegen die Drachen weit entfernt.

Doch die Defensive kostete viel Kraft, die vorne fehlte. An die hohe Effektivität vom Sieg gegen Clenze konnte die SG nicht anknüpfen und machte sich damit das Leben schwerer. „Wenn du unten drin stehst, ist das Glück meist auch nicht auf deiner Seite“, haderte Sigurt Grobe mit den zahlreichen Alu-Treffern. Zudem handelte sich Tobias Schulze nach 40 Minuten die dritte Zeitstrafe ein und die Bank der Drachen hatte kaum noch Wechselmöglichkeiten. Dennoch zeigten sie ihren Kampfgeist, nur wurde dieser nicht belohnt.

SG Zweidorf/Bortfeld: Kramme – Brümmer 6, Schröder 5, Roske 4, Schulze 4, Warnecke 4, Walter 2/2, Waltermann 3, Hasselbach 1, Naujoks, Voges.

dl

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de