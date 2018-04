Nitsche holt sich den Landestitel

Dass Gerätturnen nicht nur etwas für junge Hüpfer ist, hat die Turnerin und Trainerin des TSV Salzgitter, Sandra Nitsche, eindrucksvoll unter Beweis gestellt. In der Seniorenklasse 35-39 Jahre ging sie bei den Landesmeisterschaften in Bad Iburg an den Start und zog der Konkurrenz vom ersten bis zum...