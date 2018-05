Verjüngte Vahdet-Truppe siegt deutlich

Salzgitter. Zwei Nachholspiele standen am Mittwochabend in der 1. Fußball-Nordharzklasse Staffel 2 an. Nach zwei Siegen in Folge über Pfingsten setzte es für die SG Klein Mahner eine hohe 1:5-Heimniederlage gegen die Vahdet-Reserve. Der FSV Fuhsetal rückt nach dem 4:2-Sieg gegen den TSV Beinum auf...