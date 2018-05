Crosslauf findet Sonntag statt

Salzgitter-Bad Der Lauftag des Lions-Clubs Salzgitter Schloss-Salder geht am Sonntag in seine zweite Runde. Veranstaltungsort, Start und Ziel ist der Flugplatz am Schäferstuhl in Salzgitter-Bad. Im vergangenen Jahr waren 150 Sportler dabei, diese Zahl soll noch gesteigert werden. ...