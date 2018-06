Fortbildung für Fußballtrainer

Flachstöckheim Am Montag, 25. Juni, ab 17.30 Uhr findet auf der Sportanlage in Flachstöckheim eine Trainerfortbildung zum Thema Talentförderung statt. Hier werden die Trainer der Juniorenauswahlmannschaften des Kreises in Theorie und Praxis Fragen beantworten. Ferner wird das Talentförderungskonzept des DFB...