Thiede hofft weiter – Germania begräbt Durchmarschpläne

Salzgitter. Alle sieben Mannschaften aus Salzgitter waren am Mittwochabend in der Fußball-Nordharzliga im Einsatz. Im Derby in Staffel eins unterlag der AKV der Gitter-Reserve mit 2:4 (siehe gesonderter Bericht). Lichtenberg gewann mit zehn Mann in Clausthal-Zellerfeld. Borussia kassierte eine...