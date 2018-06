Deines boxt sich in die Weltspitze

Adam Deines geht seinen Weg als Box-Profi unbeirrt weiter. Der 27-jährige gebürtige Salzgitteraner besiegte am Samstag in Leipzig den Russen Gasan Gasanov nach Punkten und ist nun schon die deutsche Nummer zwei im Halbschwergewicht. In der Weltrangliste klettert der Modellathlet in die Top-20. Und...