Der SC Gitter hat die Trümpfe in der Hand

Der SC Gitter will mit einem Heimsieg gegen den TSV Üfingen am Sonntag die Meisterschaft in der Fußball-Bezirksliga unter Dach und Fach bringen. Trotz der ungewöhnlichen Spielzeit um 11 Uhr soll der Vorteil nach dem 1:0-Erfolg beim KSV Vahdet Salzgitter am vorigen Sonntag jetzt mit dem Titelgewinn...