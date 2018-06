Borussia II ist Staffelsieger

Die Fußball-E-Junioren des SV Borussia Salzgitter II sind Staffelmeister in der 1. Nordharzklasse, Staffel 3, mit einem Torverhältnis von 101:26 Toren und 45 Punkten. In der Endrunde um die Nordharzmeisterschaft in Schladen wurden die Kicker vom Fredenberg Vizemeister. Am Erfolg waren beteiligt...