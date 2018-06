Starke Hinrunde ist das Plus der Fortuna

Der Sprung von der Bezirks- in die Landesliga ist im Fußball ein großer Schritt. Wenn an dessen Ende der Klassenerhalt steht, ist das umso erfreulicher. Fortuna Lebenstedt kann auf ein erfolgreiches Bestehen in der sechsthöchsten Spielklasse verweisen und ist dementsprechend stolz, mussten doch mit...