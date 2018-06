Der TSV verfehlt das Saisonziel klar

30 Spieltage, 30 verschiedene Aufstellungen – Trainer Marco Sauer musste in seiner ersten Saison beim TSV Üfingen häufig kreativ werden. „Ich kann mich noch an meinen Geburtstag erinnern, da habe ich einen Dreiviertel-Tag versucht, eine Mannschaft zusammen zu telefonieren“, so Sauer mit Rückblick...