Fußball-Jugendteams starten am Einschulungswochenende

Mit zwei Pokalrunden beginnt die neue Spielserie der Jugendfußballer auf Kreisebene am Freitag, 10. August, von den A- bis zu den E-Junioren, trotz der an dem Wochenende stattfindenden Einschulung der Erstklässler. „Notwendige Spielverlegungen können dazu per Online vorgenommen werden“, erklärte...