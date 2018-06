Nach Traumstart folgt der Absturz

Besser hätte die Bezirksliga-Saison für den TSV Hallendorf nicht starten können: Durch das 5:0 bei der SG Roklum-Winnigstedt setzte sich das Team am ersten Spieltag gleich an die Spitze der Staffel 3. Was dann folgte waren drei Trainer, der Absturz auf den letzten Tabellenplatz sowie der direkte...