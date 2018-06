Fahrradtour: 12 000 Kilometer in 16 Tagen

Salzgitter Den Grenz-Radweg „Grünes Band“ hat sich ein Trio aus Salzgitter in diesem Jahr vorgenommen: In 16 Tagen radelten Ralf Kupper (61), Jörg Siebenhaar (66) und Uwe Rüstig (61) knapp 12 000 Kilometer entlang der ehemaligen deutsch-deutschen Grenze: Von Wernigerode über Duderstadt, Eisenach, Tann in der Rhön, Coburg, Hof, Jena und Merseburg bis nach Magdeburg.