Menzel sichert sich Bronze bei der Deutschen Meisterschaft

Bernau. Großer Erfolg für Marie Menzel. Die Athletin vom TSV Lesse hat sich bei den Deutschen Meisterschaft im Ju-Jutsu-Fighting in Bernau bei Berlin Platz drei erkämpft. Menzel hatte sich über die Norddeutschen Meisterschaften in Hamburg qualifiziert. Die TSV-Sportlerin startete in der Klasse U 21...