Mit 111 Jahren Erfahrung zum Sieg

Wenn der Herzog ruft, kommen die Badmintonspieler aus ganz Norddeutschland: Insgesamt 260 Teilnehmer aus 75 Vereinen haben am Wochenende in Vechelde um den begehrten Herzog-Ferdinand-Pokal (HFP) gespielt. Trotz tropischer Temperaturen in den Kreisporthallen I und II zeigten die Sportler von den...