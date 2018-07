Auf dem Rad zündet Schmidt den Turbo

Als Holger Schmidt am Sonntagabend um 22.12 Uhr die Ziellinie in Roth überquert, kennt der Jubel bei ihm und seiner Familie keine Grenzen mehr. Der Zahnarzt aus Lebenstedt hatte nämlich soeben seinen 15. Ironman in 14 Stunden und 12 Minuten hinter sich gebracht. „Nachdem ich es im vergangenen Jahr...