Pokal wird diese Saison zweimal ausgelost

Neuerung im Pokal: In der bald beginnenden Saison 2018/2019 werden die Wettbewerbe des NFV-Kreises Nordharz in der 1. Nordharzklasse/Nordharzliga, Ü32-Altherren, Ü40-Senioren und Ü50-Senioren in der Herbstserie nur bis zum Viertelfinale ausgetragen. Eine weitere Auslosung der Viertelfinalisten...