Thiede hofft auf nächsten Coup

Der amtierende Fußball-Stadtmeister KSV Vahdet Salzgitter will seinen Titel bei der neuen Austragung ab Donnerstag, 12. Juli, in der Otto-Binder-Kampfbahn in Steinlah verteidigen. Neben dem Vizemeister aus der Bezirksliga zählen die beiden Landesligisten Fortuna Lebenstedt und SC Gitter zum engeren...