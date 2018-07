Derby zum Landesliga-Auftakt

Mit einem Kracher beginnen die Punktspiele der Fußball-Landesliga. Im Vorfeld des Vereinsfestes von Fortuna Lebenstedt treffen die Krähenrieder am Freitag, 3. August, auf der Sportanlage am Wiedehopp ab 19 Uhr auf den Lokalrivalen SC Gitter, der nach einjähriger Abwesenheit die Rückkehr in die...