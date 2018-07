Jede Position doppelt besetzt

Germania Bleckenstedt will in der kommenden Nordharzliga-Saison den Erfolg des Vorjahres weiter fortführen. Als Aufsteiger spielten die Bleckenstedter lange Zeit um den Aufstieg mit, belegten jedoch am Ende hinter den punktgleichen Thiedern Platz 4 in der Abschlusstabelle. „Trotz verpasstem...