Neuer Teilnehmerrekord beim WEVG-Cup

Salzgitter-Bad. Der WEVG-Cup hat sich in der Tennisszene etabliert – mit 55 Teilnehmern feiert das Junioren-Tennisturnier in seiner siebten Auflage einen neuen Teilnehmerrekord. Die Spiele beginnen heute ab 10 Uhr auf der Anlage des TC Bad. Am Sonntag werden die Sieger in den verschiedenen Klassen...