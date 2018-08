Fuhsetal und Salder II sind die Favoriten

Die Saison 2018/19 hat in der 1. Nordharzklasse Staffel 2 bereits am vergangenen Dienstag begonnen. Aufsteiger FC Othfresen II unterlag der Reserve vom SV Fortuna Lebenstedt 1:2. Nach dem spannenden Saisonfinale, in dem der SV GA Gebhardshagen und der TSV Salzgitter den Aufstieg in die Nordharzliga...