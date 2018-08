Nur noch Fuhsetal ist mit weißer Weste

Salzgitter. Wechsel an der Spitze der 1. Nordharzklasse, Staffel 2: Der FSV Fuhsetal löst den KSV Vahdet II ab. In der Krise steckt der TSV Lesse nach der dritten Niederlage in Folge. Union Salzgitter II – VfL Salder II 0:3 (0:3). Tore: 0:1 Voges (9.), 0:2 Scheller (11.), 0:3 F. Pitzschk (22.)....