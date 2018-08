HSG LiSa mit viel Kampfgeist zu Platz 3

Denkbar knapp haben die Handballdamen der HSG LiSa (Liebenburg-Salzgitter) am Samstag im HVN-Pokal eine bessere Platzierung verpasst. Mit zwei vermeidbaren engen Niederlagen und einem Sieg reichte es am Ende nur für Platz drei beim Viererturnier in eigener Halle. Sehr ausgeglichene und teilweise...