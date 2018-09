Justus Weinke jagt in der Lausitz von Bestzeit zu Bestzeit

Motorradrennfahrer Justus Weinke bleibt weiterhin das Maß aller Dinge im Suzuki-Twin Cup 2018. Der Salzgitteraner konnte auf dem Euro Speedway in der Lausitz seinen dritten Doppelsieg in Folge feiern. Damit schraubt er seine Bilanz auf sieben Siege in acht Rennen und baut seiner Führung in der...