Handballmänner starten mit Heimsiegen

Einen gelungenen Einstand in die neue Saison feierten die Handballer des FC Viktoria Thiede in der Regionsoberliga mit einem souveränen Heimsieg. Viktoria Thiede – HSC Ehmen 28:21 (15:9). Die Viktoria hatte die Partie von Beginn an im Griff. Schnell führten die Gastgeber mit 6:1 (7. Minute) und...