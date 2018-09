TSV springt auf Platz 3 und hält die Klasse

Die Mission „Klassenerhalt“ ist geschafft – die Bahnengolfer des TSV Salzgitter werden auch in der kommenden Saison in der 2. Bundesliga Nord antreten. Am fünften und letzten Spieltag der Saison konnten Dirk Otten, Björn Lepa, Volker Wesselmäcking, Torsten Fellenberg, Frank Quandt, Christian...