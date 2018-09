Union-Fehlstart trotz Wieceks Gala

Nach dem missglückten Auftakt in der Tischtennis-Regionalliga ist eines klar: Der SV Union steht in dieser Saison mit dem Rücken zur Wand. Die Sölter zogen nicht in Oesede 6:9 den Kürzeren, sondern mussten sich auch dem hochgerüsteten Hannover 96 7:9 hauchdünn geschlagen geben. Damit übernahm das...